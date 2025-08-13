VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

CANLI BORSA
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yatay seyirle 12.340,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,9 azalışla 12.340,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına paralel 12.340,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD'de ılımlı gelen enflasyon verileri sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceği ihtimallerinin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışlarını, yurt dışında ise ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.300 ve 12.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

