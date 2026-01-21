CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yatay seyirle 14.492,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 21 Ocak 2026 09:31

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,1 artışla 14.490,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 14.476,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,01 üzerinde 14.492,00 seviyesinden işlem görüyor.

ABD yönetiminin Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarını artırması ve yeni bir tarife savaşının başlayabileceğine yönelik adımlar atmasıyla küresel piyasalarda risk algısı yükselirken, gözler bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'ta yapması beklenen konuşmaya çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, ABD'de haftalık mortgage başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.600 ve 14.500 puanın ise direnç, 14.400 ve 14.300 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 20 Ocak 2026 13:27
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 20 Ocak 2026 12:09
Almanya’da üretici enflasyonu beklenenden daha fazla düştü Almanya'da üretici enflasyonu beklenenden daha fazla düştü 20 Ocak 2026 10:28
İngiltere’de işsizlik oranı Kasım ayında yüzde 5,1 yükseldi İngiltere'de işsizlik oranı Kasım ayında yüzde 5,1 yükseldi 20 Ocak 2026 10:37
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 20 Ocak 2026 10:02
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 20 Ocak 2026 09:48
İngiltere’de tüketici güveni Nisan 2025’ten bu yana en düşük seviyede! İngiltere'de tüketici güveni Nisan 2025'ten bu yana en düşük seviyede! 20 Ocak 2026 09:41
Çin verileriyle petrol fiyatları yükseldi, ticaret gerilimi izleniyor Çin verileriyle petrol fiyatları yükseldi, ticaret gerilimi izleniyor 20 Ocak 2026 09:33
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 20 Ocak 2026 09:30
Deutsche Bank’tan Grönland gerilimi uyarısı: Dolar baskı altına girebilir Deutsche Bank’tan Grönland gerilimi uyarısı: Dolar baskı altına girebilir 20 Ocak 2026 09:19
Piyasalarda Grönland kaynaklı negatif fiyatlamalar sürüyor Piyasalarda Grönland kaynaklı negatif fiyatlamalar sürüyor 20 Ocak 2026 09:13
Citi’den Japonya için faiz tahmini Citi'den Japonya için faiz tahmini 20 Ocak 2026 08:44
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.805,8100 Değişim 207,72 Son veri saati:
Düşük 12706,34 Yüksek 12914,06
Açılış
43,3074 Değişim 0,0406 Son veri saati:
Düşük 43,2618 Yüksek 43,3024
Açılış
50,8047 Değişim 0,0989 Son veri saati:
Düşük 50,7405 Yüksek 50,8394
Açılış
6.783,0420 Değişim 172,838 Son veri saati:
Düşük 6617,874 Yüksek 6790,712
Açılış
132,1004 Değişim 3,0303 Son veri saati:
Düşük 129,9986 Yüksek 133,0289
Açılış
BİST En Aktif Hisseler