İngiltere'de tüketici güveni Nisan 2025'ten bu yana en düşük seviyede!

S&P Global Market Intelligence ekonomisti Maryam Baluch, 2026'nın ilk ayında tüketici görünümünün kalıcı biçimde olumsuz seyrettiğini belirtti. Baluch'a göre, hanehalklarının mevcut finansal durumu geçen yılın Nisan ayından bu yana en sert bozulmayı yaşadı. İşgücü piyasasına ilişkin beklentiler de zayıfladı; istihdamdan elde edilen gelir artışı son on ayın en düşük hızına inerken, iş güvencesine yönelik endişeler arttı.

Bu belirsizlik ortamı, hanehalklarının isteğe bağlı harcamalarda temkinli kalmasına yol açtı. Buna karşın artan yaşam maliyetleri tasarrufları baskılamaya devam etti; bazı haneler açık vererek giderlerini karşılamak zorunda kaldı ve kredi kullanımına yöneldi. Ocak ayında teminatsız kredi talebi artarken, bu durum hanehalkı borcunun yükselmesine katkı sağladı. Öte yandan, enflasyondaki yavaşlamanın İngiltere Merkez Bankası'na faiz indirimi alanı açacağı beklentisiyle, faiz görünümüne ilişkin beklentilerin daha güvercin bir yöne kaydığı ifade edildi.