CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'de tüketici güveni Nisan 2025'ten bu yana en düşük seviyede!

İngiltere'de tüketici güveni Nisan 2025'ten bu yana en düşük seviyede!

S&P Global’in İngiltere Tüketici Güven Endeksi (CSI), Ocak ayında hanehalkı güvenindeki zayıflamanın hızlandığını gösterdi. Aylık olarak 2009’dan bu yana yayımlanan ve 1.500 hanehalkını kapsayan endeks, Aralık ayındaki 44,7 seviyesinden Ocak’ta 44,6’ya gerileyerek Nisan 2025’ten bu yana en düşük düzeyine indi.

Oluşturma Tarihi 20 Ocak 2026 09:41

S&P Global Market Intelligence ekonomisti Maryam Baluch, 2026'nın ilk ayında tüketici görünümünün kalıcı biçimde olumsuz seyrettiğini belirtti. Baluch'a göre, hanehalklarının mevcut finansal durumu geçen yılın Nisan ayından bu yana en sert bozulmayı yaşadı. İşgücü piyasasına ilişkin beklentiler de zayıfladı; istihdamdan elde edilen gelir artışı son on ayın en düşük hızına inerken, iş güvencesine yönelik endişeler arttı.

Bu belirsizlik ortamı, hanehalklarının isteğe bağlı harcamalarda temkinli kalmasına yol açtı. Buna karşın artan yaşam maliyetleri tasarrufları baskılamaya devam etti; bazı haneler açık vererek giderlerini karşılamak zorunda kaldı ve kredi kullanımına yöneldi. Ocak ayında teminatsız kredi talebi artarken, bu durum hanehalkı borcunun yükselmesine katkı sağladı. Öte yandan, enflasyondaki yavaşlamanın İngiltere Merkez Bankası'na faiz indirimi alanı açacağı beklentisiyle, faiz görünümüne ilişkin beklentilerin daha güvercin bir yöne kaydığı ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolün varili 63,97 dolar Brent petrolün varili 63,97 dolar 19 Ocak 2026 09:28
Piyasalarda jeopolitik ve ticari gerilimler öne çıkıyor Piyasalarda jeopolitik ve ticari gerilimler öne çıkıyor 19 Ocak 2026 09:23
Çin ekonomisi yüzde 5 büyüdü Çin ekonomisi yüzde 5 büyüdü 19 Ocak 2026 08:40
BofA, ilaç devleri için hedef fiyatlarını güncelledi BofA, ilaç devleri için hedef fiyatlarını güncelledi 16 Ocak 2026 16:52
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 16 Ocak 2026 16:49
Avrupa’da doğal gaz fiyatları son 3 yılın zirvesinde! Avrupa’da doğal gaz fiyatları son 3 yılın zirvesinde! 16 Ocak 2026 16:25
Barclays’ten çip hisselerinde güncelleme Barclays’ten çip hisselerinde güncelleme 16 Ocak 2026 16:07
AB’de turistik konaklama rekoru AB'de turistik konaklama rekoru 16 Ocak 2026 14:59
JP Morgan: Türkiye’deki faaliyetlerimizi genişletiyoruz JP Morgan: Türkiye’deki faaliyetlerimizi genişletiyoruz 16 Ocak 2026 14:16
İngiltere tahvil getirilerinde düşüş beklentisi İngiltere tahvil getirilerinde düşüş beklentisi 16 Ocak 2026 14:13
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 16 Ocak 2026 13:33
Yenilenebilir enerji küresel belirsizliklere rağmen büyümesini sürdürüyor Yenilenebilir enerji küresel belirsizliklere rağmen büyümesini sürdürüyor 16 Ocak 2026 11:52
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.747,8800 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 12747,88 Yüksek 12747,88
Açılış
43,2932 Değişim 0,0337 Son veri saati:
Düşük 43,254 Yüksek 43,2877
Açılış
50,5498 Değişim 0,1673 Son veri saati:
Düşük 50,3805 Yüksek 50,5478
Açılış
6.555,9070 Değişim 80,513 Son veri saati:
Düşük 6483,611 Yüksek 6564,124
Açılış
130,8462 Değişim 2,8649 Son veri saati:
Düşük 128,8713 Yüksek 131,7362
Açılış
BİST En Aktif Hisseler