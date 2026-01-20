CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları, ABD'yi Avrupa Birliği ve NATO ülkeleriyle karşı karşıya getiren Grönland'ı ilhak girişiminin yol açtığı jeopolitik ve ticari gerginliklerin sürmesi nedeniyle negatif seyir izliyor.

AA

Oluşturma Tarihi 20 Ocak 2026 09:48

Yılın ilk ayında etkisini artıran jeopolitik riskler ve ticari gerilimler küresel piyasalarda risk algısının yükselmesini tetikliyor. Asya tarafında da artan küresel risk algısının etkisiyle negatif bir seyir öne çıkıyor.

JAPONYA SEÇİME GİDİYOR

Politik tarafta ise Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, erken genel seçim için Temsilciler Meclisi'nin 23 Ocak'ta feshedileceğini açıkladı. Japonya'nın ilk kadın başbakanı olarak 2025 Ekim'de göreve başlayan Takaiçi, söz konusu erken seçim kararıyla "başbakanlık görevini riske atacağını ve bu görevde kalıp kalmaması konusunda seçmenlerin kararını arayacağını" ifade etti.

Japonya'daki iktidar partisinin yetkililerine göre, seçim kampanyasının 27 Ocak'ta başlaması ve oylamanın da 8 Şubat'ta yapılması bekleniyor.

Japonya piyasaları daha önce daha fazla mali teşvik beklentisini olumlu karşılarken artan harcamaların nasıl finanse edeceği konusunda şüpheler tahvil piyasasında satış baskısına neden oldu.

Küresel gelişmelerin etkisiyle ülkedeki zayıf seyreden risk iştahını daha da düşmesiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor. Öte yandan, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) cuma günkü faiz kararı toplantısında büyüme tahminlerini artıracağı ve bundan sonrası için faiz artırımlarına hazır olacağı mesajı vermesi bekleniyor.

ÇİN KREDİ FAİZ ORANLARINI SABİT TUTTU

Bu arada Çin Merkez Bankası 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını da yüzde 3,5'te sabit bıraktı.

Öte yandan, Asya'nın en büyük ekonomisi olan Çin'de gayrimenkul yatırımları ve konut satışlarındaki azalmaya bağlı olarak konut fiyatlarındaki düşüş 2025'in son ayında da devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Aralık 2025'te ülkedeki büyük ve orta ölçekli kentlerin çoğunda yeni ve ikinci el konut fiyatları geriledi.

Yeni konut fiyatları, "birinci kuşak kentler" olarak tanımlanan Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'da yıllık yüzde 1,7, "ikinci kuşak"taki 31 büyük ölçekli kentte yüzde 2,5, "üçüncü kuşak"taki 35 orta ölçekli kentte yüzde 3,7 azaldı. Ülkenin en büyük nüfusa sahip kenti Şanghay, yüzde 4,8 artışla birinci kuşak kentler arasında istisna oluşturdu.

İkinci el konut fiyatları ise birinci kuşak kentlerde yıllık yüzde 7, ikinci ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 6 geriledi.

Çin'de yeni konut fiyatları, Nisan 2022'den bu yana geriliyor. Kovid-19 salgını sonrası emlak piyasasındaki daralma ve gayrimenkul sektöründe ortaya çıkan borç problemleri konut fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 düşüşle 53.029 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 azalışla 4.885 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 4.102 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,3 kayıpla 26.490 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,4 düşüşle 82.952 puan seviyesinde bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı 19 Ocak 2026 09:30
Brent petrolün varili 63,97 dolar Brent petrolün varili 63,97 dolar 19 Ocak 2026 09:28
Piyasalarda jeopolitik ve ticari gerilimler öne çıkıyor Piyasalarda jeopolitik ve ticari gerilimler öne çıkıyor 19 Ocak 2026 09:23
Çin ekonomisi yüzde 5 büyüdü Çin ekonomisi yüzde 5 büyüdü 19 Ocak 2026 08:40
BofA, ilaç devleri için hedef fiyatlarını güncelledi BofA, ilaç devleri için hedef fiyatlarını güncelledi 16 Ocak 2026 16:52
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 16 Ocak 2026 16:49
Avrupa’da doğal gaz fiyatları son 3 yılın zirvesinde! Avrupa’da doğal gaz fiyatları son 3 yılın zirvesinde! 16 Ocak 2026 16:25
Barclays’ten çip hisselerinde güncelleme Barclays’ten çip hisselerinde güncelleme 16 Ocak 2026 16:07
AB’de turistik konaklama rekoru AB'de turistik konaklama rekoru 16 Ocak 2026 14:59
JP Morgan: Türkiye’deki faaliyetlerimizi genişletiyoruz JP Morgan: Türkiye’deki faaliyetlerimizi genişletiyoruz 16 Ocak 2026 14:16
İngiltere tahvil getirilerinde düşüş beklentisi İngiltere tahvil getirilerinde düşüş beklentisi 16 Ocak 2026 14:13
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 16 Ocak 2026 13:33
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.747,8800 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 12747,88 Yüksek 12747,88
Açılış
43,2783 Değişim 0,0337 Son veri saati:
Düşük 43,254 Yüksek 43,2877
Açılış
50,5309 Değişim 0,1673 Son veri saati:
Düşük 50,3805 Yüksek 50,5478
Açılış
6.554,2180 Değişim 80,513 Son veri saati:
Düşük 6483,611 Yüksek 6564,124
Açılış
130,4472 Değişim 2,8649 Son veri saati:
Düşük 128,8713 Yüksek 131,7362
Açılış
BİST En Aktif Hisseler