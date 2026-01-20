Almanya'da üretici enflasyonu beklenenden daha fazla düştü

Almanya'da yıllık üretici fiyat enflasyonu Aralık ayında yüzde 2,5 düştü. Aylık bazda Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,2 oranında düştü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin yayınladığı verilerine göre, ülkede aralık ayında enerji fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7, Kasım ayına göre ise yüzde 1,2 düştü. Ara mal fiyatları aylık ve yıllık bazda yüzde 0,3 yükseldi. Bu arada, sermaye malları fiyatları yıllık yüzde 2 arttı ve aydan aya yüzde 0,1 arttı.

Dayanıklı tüketim malları fiyatlarında yıllık yüzde 1,8 artış ve aylık yüzde 0,1 artış gözlendi. Dayanıksız tüketim malları fiyatları bir önceki aya göre yıllık bazda yüzde 0,6 daha yüksek, ancak yüzde 0,4 daha düşüktü.