İngiltere'de işsizlik oranı Kasım ayında yüzde 5,1 yükseldi

İngiltere'de işsizlik oranı, Kasım 2025'e kadarki üç aylık dönemde yüzde 5 olarak gerçekleşmeye devam etti. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) salı günü yayımladığı verilere göre, söz konusu oran yüzde 5,1 ile analist beklentilerinin ve bir önceki çeyrek verisinin hafif üzerinde gerçekleşti. Ancak işsizlik oranı, Ekim 2025'e kadar olan üç aylık dönemle aynı seviyede kaldı.

Aynı dönemde istihdam oranı yüzde 75,1 olarak tahmin edildi ve önceki üç aylık döneme göre değişiklik göstermedi. Açık iş sayısı ise ekim-aralık döneminde 10 bin artarak 734 bine yükseldi.

Ücret verilerine bakıldığında, enflasyondan arındırılmış ortalama düzenli kazançlar Kasım ayına kadarki üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 0,9 artış gösterdi. Nominal bazda ortalama düzenli ücret artışı ise yüzde 4,5 olarak kaydedildi.

Primler dahil edildiğinde, reel ücretler yıllık bazda yüzde 1,1 artarken, nominal ortalama haftalık kazançlar yüzde 4,7 yükseldi.