VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,25 düşüşle 14.439,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 20 Ocak 2026 09:30

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,72 artışla 14.475,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 14.445,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,25 altında 14.439,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'yi Avrupa Birliği ve NATO ülkeleriyle karşı karşıya getiren Grönland'ın ilhak girişiminin yol açtığı jeopolitik ve ticari gerginliklerin sürmesi nedeniyle negatif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ile uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro bölgesinde cari işlemler dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

