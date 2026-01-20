CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Deutsche Bank’tan Grönland gerilimi uyarısı: Dolar baskı altına girebilir

Deutsche Bank’tan Grönland gerilimi uyarısı: Dolar baskı altına girebilir

Deutsche Bank, Grönland kaynaklı olası bir siyasi gerilimin tırmanması halinde Avrupalı yatırımcıların ABD varlıklarından daha hızlı çıkış yapabileceğini ve bunun dolar üzerinde belirgin bir baskı oluşturabileceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 20 Ocak 2026 09:19

Deutsche Bank analistleri, Grönland üzerinden yaşanabilecek olası bir krizin ABD dolarında ciddi bir değer kaybını tetikleyebileceğine dikkat çekti. Bankanın yayımladığı bültende, Avrupa ülkelerinin yaklaşık 8 trilyon dolar tutarında ABD tahvili ve hisse senedi bulundurduğu, bu büyüklüğün dünyanın geri kalanının elindeki toplam ABD varlıklarının neredeyse iki katı olduğu vurgulandı.

Deutsche Bank'ın yatırım değerlendirmesinde, Avrupa'nın Donald Trump'ın Grönland'ı kontrol altına alma planları yaptığı ve bu hedef doğrultusunda yedi Avrupa ülkesine gümrük vergileri uygulamayı gündeme getirdiğini öğrenmesiyle birlikte, asıl risk altına giren unsurun bu yatırımlar olduğu belirtildi. Notta, "Batı ittifakını varoluşsal bir tehdit konumuna sürüklerseniz, Avrupalıların ABD harcamalarını finanse etmeyi neden sürdürmesi beklensin?" ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, geçen yılın aynı döneminde Danimarka emeklilik fonlarının varlıklarını ülkeye geri çekerek dolar pozisyonlarını azalttığı hatırlatıldı. Deutsche Bank, ABD'nin sahip olduğu askeri ve ekonomik güce rağmen temel bir kırılganlığı bulunduğunu savunurken, bu zayıflığın büyük dış açıkların finansmanı konusunda diğer ülkelere olan bağımlılıktan kaynaklandığını kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 16 Ocak 2026 16:49
Avrupa’da doğal gaz fiyatları son 3 yılın zirvesinde! Avrupa’da doğal gaz fiyatları son 3 yılın zirvesinde! 16 Ocak 2026 16:25
Barclays’ten çip hisselerinde güncelleme Barclays’ten çip hisselerinde güncelleme 16 Ocak 2026 16:07
AB’de turistik konaklama rekoru AB'de turistik konaklama rekoru 16 Ocak 2026 14:59
JP Morgan: Türkiye’deki faaliyetlerimizi genişletiyoruz JP Morgan: Türkiye’deki faaliyetlerimizi genişletiyoruz 16 Ocak 2026 14:16
İngiltere tahvil getirilerinde düşüş beklentisi İngiltere tahvil getirilerinde düşüş beklentisi 16 Ocak 2026 14:13
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 16 Ocak 2026 13:33
Yenilenebilir enerji küresel belirsizliklere rağmen büyümesini sürdürüyor Yenilenebilir enerji küresel belirsizliklere rağmen büyümesini sürdürüyor 16 Ocak 2026 11:52
Fed’den ihtiyatlı mesaj: Enflasyon düşmeden faiz adımı yok Fed’den ihtiyatlı mesaj: Enflasyon düşmeden faiz adımı yok 16 Ocak 2026 10:52
Çin Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? Çin Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? 16 Ocak 2026 10:02
Borsa İstanbul güne rekorla başladı Borsa İstanbul güne rekorla başladı 16 Ocak 2026 10:01
Fitch Ratings: Grönland krizi Avrupa’da kredi notlarını düşürebilir Fitch Ratings: Grönland krizi Avrupa’da kredi notlarını düşürebilir 16 Ocak 2026 09:48
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.747,8800 Değişim 137,59 Son veri saati:
Düşük 12700,33 Yüksek 12837,92
Açılış
43,2898 Değişim 0,0337 Son veri saati:
Düşük 43,254 Yüksek 43,2877
Açılış
50,5473 Değişim 0,1673 Son veri saati:
Düşük 50,3805 Yüksek 50,5478
Açılış
6.560,9070 Değişim 80,253 Son veri saati:
Düşük 6483,611 Yüksek 6563,864
Açılış
131,4060 Değişim 2,8649 Son veri saati:
Düşük 128,8713 Yüksek 131,7362
Açılış
BİST En Aktif Hisseler