Deutsche Bank’tan Grönland gerilimi uyarısı: Dolar baskı altına girebilir

Deutsche Bank analistleri, Grönland üzerinden yaşanabilecek olası bir krizin ABD dolarında ciddi bir değer kaybını tetikleyebileceğine dikkat çekti. Bankanın yayımladığı bültende, Avrupa ülkelerinin yaklaşık 8 trilyon dolar tutarında ABD tahvili ve hisse senedi bulundurduğu, bu büyüklüğün dünyanın geri kalanının elindeki toplam ABD varlıklarının neredeyse iki katı olduğu vurgulandı.

Deutsche Bank'ın yatırım değerlendirmesinde, Avrupa'nın Donald Trump'ın Grönland'ı kontrol altına alma planları yaptığı ve bu hedef doğrultusunda yedi Avrupa ülkesine gümrük vergileri uygulamayı gündeme getirdiğini öğrenmesiyle birlikte, asıl risk altına giren unsurun bu yatırımlar olduğu belirtildi. Notta, "Batı ittifakını varoluşsal bir tehdit konumuna sürüklerseniz, Avrupalıların ABD harcamalarını finanse etmeyi neden sürdürmesi beklensin?" ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, geçen yılın aynı döneminde Danimarka emeklilik fonlarının varlıklarını ülkeye geri çekerek dolar pozisyonlarını azalttığı hatırlatıldı. Deutsche Bank, ABD'nin sahip olduğu askeri ve ekonomik güce rağmen temel bir kırılganlığı bulunduğunu savunurken, bu zayıflığın büyük dış açıkların finansmanı konusunda diğer ülkelere olan bağımlılıktan kaynaklandığını kaydetti.