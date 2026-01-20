Citi'den Japonya için faiz tahmini

Citigroup'un Japonya piyasalarından sorumlu başkanı Akira Hoshino, yenin zayıf görünümünü koruması halinde Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz oranlarını mevcut düzeyinin iki katına kadar çıkarabileceğini dile getirdi.

Hoshino, dolar/yen paritesinin 160 seviyesini aşması durumunda BOJ'un Nisan ayında gecelik faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 1'e yükseltebileceğini ifade etti. Yenin düşük seviyelerde kalmaya devam etmesi halinde Temmuz ayında ikinci bir faiz artışının, yıl bitmeden ise üçüncü bir artışın daha gündeme gelebileceğini belirtti.

Yendeki değer kaybının temelinde negatif reel faizlerin bulunduğunu vurgulayan Hoshino, getirilerin enflasyonun gerisinde kalmasının, BOJ'u döviz kurundaki eğilimi tersine çevirmek için adım atmaya zorladığını söyledi.

Hoshino'ya göre, yenin bu yıl dolar karşısında 150–165 aralığında dalgalanması beklenirken, politika faizlerinin enflasyonun üzerine çıkması halinde Japon kurumlarının yurt dışı yatırımlarını yeniden yurt içindeki sabit getirili varlıklara yönlendirmesi muhtemel görünüyor.