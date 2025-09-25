CANLI BORSA
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,31 yükselişle 13.029,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 25 Eylül 2025 09:31

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,1 artışla 12.988,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise 0,3 artışla 13.028,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,31 artışla 13.029,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisine odaklandı.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamalarının ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 13.100 ve 13.200 seviyelerinin direnç, 12.900 ve 12.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

