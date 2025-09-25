VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,1 artışla 12.988,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise 0,3 artışla 13.028,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,31 artışla 13.029,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisine odaklandı.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamalarının ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 13.100 ve 13.200 seviyelerinin direnç, 12.900 ve 12.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.