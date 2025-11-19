VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,2 artışla 12.011,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.048,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,27 üzerinde 12.043,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ve teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin oluşturduğu satış baskısı sürerken, bugün açıklanacak Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar ile Nvidia'nın beklenen finansal sonuçları yatırımcı kararlarını yönlendirecek.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesinde enflasyon ve cari işlemler dengesi, ABD'de dış ticaret dengesi ve FOMC toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 12.100 ve 12.200 seviyelerinin direnç, 12.000 ve 11.900 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.