CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,07 yükselişle 12.184,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 25 Kasım 2025 09:31

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,63 azalışla 12.175,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 12.185,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,07 üzerinde 12.184,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesi, Rusya-Ukrayna geriliminin azalması ve ABD-Çin ilişkilerine dair iyimserlikle pozitif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.400 seviyelerinin direnç, 12.100 ve 12.000 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Faiz indirimi sinyali gümüş fiyatlarını destekledi Faiz indirimi sinyali gümüş fiyatlarını destekledi 24 Kasım 2025 09:38
VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı 24 Kasım 2025 09:30
Brent petrolün varili 62,15 dolar Brent petrolün varili 62,15 dolar 24 Kasım 2025 09:29
Faiz indirimi ve düşen gerilim piyasalarda risk iştahını artırdı Faiz indirimi ve düşen gerilim piyasalarda risk iştahını artırdı 24 Kasım 2025 09:26
Çin’e doğrudan yabancı yatırımlar geriliyor Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar geriliyor 23 Kasım 2025 15:28
Küresel et fiyatları artıyor Küresel et fiyatları artıyor 23 Kasım 2025 11:37
Nvidia’dan ’yapay zeka balonu’ tartışmalarına yanıt Nvidia'dan 'yapay zeka balonu' tartışmalarına yanıt 23 Kasım 2025 11:06
Çin’den G20 ülkelerine çağrı: Serbest ticareti ve ekonomiyi koruyalım Çin'den G20 ülkelerine çağrı: Serbest ticareti ve ekonomiyi koruyalım 23 Kasım 2025 09:59
Garanti BBVA’da Üst Düzey Görev Değişikliği Garanti BBVA’da Üst Düzey Görev Değişikliği 21 Kasım 2025 20:18
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 745 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 5 milyon 745 bin liraya geriledi 21 Kasım 2025 17:06
Çin’de elektrik tüketimi ekimde yüzde 10,4 arttı Çin'de elektrik tüketimi ekimde yüzde 10,4 arttı 21 Kasım 2025 16:51
Japonya’dan enflasyona karşı 135 milyar dolarlık destek paketi Japonya'dan enflasyona karşı 135 milyar dolarlık destek paketi 21 Kasım 2025 15:27
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler