VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,11 yükselişle 13.651,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 09 Ocak 2026 09:41

Dün yatay seyreden şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,01 azalışla 13.636,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yüzde 0,1 yükselerek 13.651,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,11 üzerinde 13.651,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra jeopolitik gelişmelerin etkisiyle karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisinin, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri ve Almanya'da sanayi üretimi ile dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 13.700 ve 13.800 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

