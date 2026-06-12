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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat yeni güne yükselişle başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 12 Haziran 2026 09:59

Son Güncelleme Tarihi 12 Haziran 2026 10:01

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yüzde 1,64 yükselişle 15.995,00 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında yüzde 1,64 artışla 15.995,00 puan seviyesinden işlem gördü.

Dün yatay bir seyir izleyen kontrat, normal seansı yüzde 0,04 düşüşle 15.737,00 puandan tamamladı. Akşam seansında ise yüzde 1,64 yükselerek yeniden 15.995,00 puana çıktı.

Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanabileceğine yönelik açıklamaları risk iştahını artırarak pozitif bir seyir oluşmasına neden oldu.

Yurt içinde ise ödemeler dengesi verileri yatırımcıların odağında yer alıyor. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisanda cari işlemler hesabının 5 milyar 437 milyon dolar açık vereceğini öngördü. Yıl geneline ilişkin beklenti ise 50 milyar 580 milyon dolar açık yönünde şekillendi.

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve ödemeler dengesi istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini belirtiyor. Teknik görünümde ise 16.100 ve 16.200 puan seviyeleri direnç, 15.900 ve 15.800 puan seviyeleri destek olarak öne çıkıyor.

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