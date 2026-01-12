CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat haftaya yatay seyirle 13.772,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 12 Ocak 2026 09:33

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,98 artışla 13.770,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 13.785,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,01 üzerinde 13.772,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar teknoloji hisseleri öncülüğünde haftaya pozitif başlarken, piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik artan endişeler ve jeopolitik gelişmeler risk unsuru olarak öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da cari denge ile Fed'e ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 13.800 ve 13.900 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolün varili 62,23 dolar Brent petrolün varili 62,23 dolar 09 Ocak 2026 10:03
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 09 Ocak 2026 10:02
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 09 Ocak 2026 09:41
İngiliz bankacılık devinden altın için 5 bin dolar tahmini İngiliz bankacılık devinden altın için 5 bin dolar tahmini 09 Ocak 2026 09:39
ABD Kongre Bütçe Ofisi’nden Fed için faiz öngörüsü ABD Kongre Bütçe Ofisi'nden Fed için faiz öngörüsü 09 Ocak 2026 09:33
Fitch Ratings’ten ABD için büyüme tahmini Fitch Ratings'ten ABD için büyüme tahmini 09 Ocak 2026 09:27
Piyasalar ABD’nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı Piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı 09 Ocak 2026 09:00
Çin’de enflasyon 3 yılın zirvesinde! Çin'de enflasyon 3 yılın zirvesinde! 09 Ocak 2026 08:57
Trump’tan 200 milyar dolarlık ipotekli tahvil alımı talimatı Trump'tan 200 milyar dolarlık ipotekli tahvil alımı talimatı 09 Ocak 2026 08:53
Trump’tan Venezuella açıklaması: Petrol şirketleri 100 milyar dolarlık inşa sürecine hazırlanıyor Trump'tan Venezuella açıklaması: Petrol şirketleri 100 milyar dolarlık inşa sürecine hazırlanıyor 09 Ocak 2026 08:51
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 08 Ocak 2026 14:39
Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentileri sabit kaldı Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri sabit kaldı 08 Ocak 2026 13:22
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.200,9500 Değişim 134,96 Son veri saati:
Düşük 12065,99 Yüksek 12200,95
Açılış
43,1593 Değişim 0,0332 Son veri saati:
Düşük 43,123 Yüksek 43,1562
Açılış
50,4041 Değişim 0,2703 Son veri saati:
Düşük 50,1496 Yüksek 50,4199
Açılış
6.343,5230 Değişim 131,474 Son veri saati:
Düşük 6251,426 Yüksek 6382,9
Açılış
116,9320 Değişim 6,6446 Son veri saati:
Düşük 110,6953 Yüksek 117,3399
Açılış
BİST En Aktif Hisseler