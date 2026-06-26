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VİOP'ta haziran vadeli endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yatay seyirle 16.616,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 26 Haziran 2026 09:43

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, haftanın son işlem gününe yatay bir görünümle başladı. Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere ilişkin iyimserlik sürerken, teknoloji ve yapay zeka yatırımlarının maliyetlerine yönelik endişeler risk iştahını sınırlıyor.

KONTRAT 16.616 PUANDAN AÇILDI

Haziran vadeli BIST 30 endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,04 gerileyerek 16.616,00 puandan işlem görmeye başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen kontrat, normal seansı yüzde 0,41 düşüşle 16.622,00 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi eden kontrat 16.630,00 puana yükseldi.

KÜRESEL PİYASALARDA TEMKİNLİ GÖRÜNÜM

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da kalıcı barışın korunacağına yönelik beklentiler olumlu havayı desteklerken, teknoloji ve yapay zeka alanında artan maliyetlerin son kullanıcı talebini baskılayabileceğine ilişkin endişeler yatırımcıların risk algısını artırıyor.

Bu gelişmeler, küresel hisse senedi piyasalarında yön arayışının sürmesine neden oluyor.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, yatırımcıların yurt dışında açıklanacak ABD toptan eşya stokları ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerini yakından takip edeceğini ifade etti.

TEKNİK SEVİYELER ÖNE ÇIKIYOR

Teknik açıdan değerlendirildiğinde analistler, haziran vadeli endeks kontratında 16.700 ve 16.800 puan seviyelerini direnç, 16.500 ve 16.400 puan seviyelerini ise destek olarak öne çıkarıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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