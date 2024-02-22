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Wall Street sonrası Stoxx 600 de tarihi zirvelerini gördü

Avrupa borsaları, Wall Street'teki ralliyi takip ediyor Stoxx 600 tarihi zirvelerini gördü.

Oluşturma Tarihi 22 Şubat 2024 13:20

Son Güncelleme Tarihi 22 Şubat 2024 13:20

Avrupa hisse senetleri, Wall Street'teki ralliyi takip ederek rekor seviyeye ulaştı.

Stoxx Europe 600 Endeksi %0,9 artışla 495,81 puana yükselerek Ocak 2022'de ulaştığı bir önceki tüm zamanların zirvesini aştı.

Şu sıralarda 494,22 puan ile dünü yüzde 0,65 üzerinde işlem gören Stoxx 600 yıl başından bu şana yüzde 3,19 yükseldi.

Nvidia Corp'un beklentileri aşan dördüncü çeyrek sonuçlarının ve cari çeyrek dönem için göz kamaştırıcı satış tahmini sunmasının ardından teknoloji hisseleri Avrupa'da da yukarı hareketi desteklendi.

Çip ekipmanı üreticisi ASML Holding NV, Danimarkalı ilaç üreticisi Novo Nordisk A/S, Alman yazılım devi SAP SE ve Fransız lüks mal üreticisi LVMH 2024 yılında çift haneli kazançlar elde etti.

Banque Syz Group'un baş yatırım ofisi Charles-Henry Monchau, Euro Bölgesi'ndeki büyüme hayal kırıklığı yaratsa bile Avrupa hisse senetlerinin etkilenmeyeceğini savundu

HSBC Holdings Plc'den Max Kettner'in de aralarında bulunduğu bazı stratejistler yükseliş eğiliminin çok ileri gitmiş olabileceği uyarısında bulunsa da
Barclays Plc'de stratejist olan Emmanuel Cau, "Rallinin genişlemesi için alan var," dedi.

Frankfurt'ta DAX yüzde 1,23 ve Paris'te CAC-40 yüzde 0,y77 artıda.

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