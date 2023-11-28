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Wells Fargo stratejistlerinden ABD hisse senetleri tahmini

Wells Fargo Yatırım Enstitüsü stratejistleri, küçük sermayeli hisse senetlerinden oluşan Russell 2000 endeksi için 2024 kazanç tahminini düşürürken, S&P 500 için 2024 sonu için hedef aralığı 4.600 ile 4.800 seviyesinde tuttular.

Oluşturma Tarihi 28 Kasım 2023 08:49

Son Güncelleme Tarihi 28 Kasım 2023 08:49

Wells Fargo Yatırım Enstitüsü stratejistleri, ABD ekonomisinde yumuşamanın hisse senedi rallisi üzerinde baskı yaratacağını, ihtiyari tüketici ve küçük sermayeli hisse senetleri gibi sektörleri duraklatacağı uyarısında bulunarak Russell 2000 için kazanç tahminlerini düşürdüler.

ABD ekonomisinin yavaşlamakla birlikte, Fed'in faiz indirimine başlamasını haklı çıkaracak kadar kötüleşmediğini belirten Wells Fargo, "ekonomi muhtemelen piyasaların öngördüğünden daha uzun süre daha sıkı kredi sıkışıklığından muzdarip olacak. Ekonomik ve kazançlarda toparlanmaya giden yol netleşene kadar hisse senedi rallilerinin sınırlı kalacağına inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Wells Fargo, S&P 500'ün bu yılki aralığının altına düşmesi halinde yatırımcılara büyük sermayeli teknoloji hisselerine yatırım yapmalarını önerdi.

Wells Fargo, 2024 yılının ikinci yarısında küresel ekonominin yeniden hızlanmasının, zayıflayan dolar ve düşen faiz oranlarının küresel bir risk rallisini tetiklemesiyle hisse senetlerini muhtemelen yükselteceğini de belirtti.

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