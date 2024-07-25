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Yabancılar 124,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 124,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Oluşturma Tarihi 25 Temmuz 2024 15:10

Son Güncelleme Tarihi 25 Temmuz 2024 15:12

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 19 temmuz haftasında net 124,2 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 700 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 10,5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 12 Temmuz itibarıyla 41 milyar 52 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 19 Temmuz'da 41 milyar 448 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 13 milyar 174 milyon dolardan 12 milyar 292 milyon dolara, ÖST stokları da 423,7 milyon dolardan 410,9 milyon dolara indi.

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