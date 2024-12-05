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Yabancılar 280 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 280 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Oluşturma Tarihi 05 Aralık 2024 14:53

Son Güncelleme Tarihi 05 Aralık 2024 14:54

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı. Açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Kasım haftasında net 280 milyon dolarlık hisse senedi, 610,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 16,4 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 22 Kasım itibarıyla 31 milyar 880,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 29 Kasım haftasında 33 milyar 100,2 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 16 milyar 944,9 milyon dolardan 17 milyar 909,1 milyon dolara, ÖST stokları da 378 milyon dolardan 393,5 milyon dolara çıktı.

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