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Yabancılar 291,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 291,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Oluşturma Tarihi 10 Ekim 2024 14:58

Son Güncelleme Tarihi 10 Ekim 2024 14:59

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 291,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 124,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 62,5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 27 Eylül itibarıyla 34 milyar 50,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 4 Ekim'de 31 milyar 13,4 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 968,3 milyon dolardan 15 milyar 735,2 milyon dolara düşerken, ÖST stokları 280,7 milyon dolardan 343,2 milyon dolara çıktı.

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