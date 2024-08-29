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Yabancılar 66 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 66 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Oluşturma Tarihi 29 Ağustos 2024 14:55

Son Güncelleme Tarihi 29 Ağustos 2024 14:55

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı. Açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 23 Ağustos haftasında net 66 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 1 milyar 26,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 21,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 16 Ağustos itibarıyla 35 milyar 765,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 23 Ağustos'ta 34 milyar 846,5 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 796 milyon dolardan 13 milyar 153,3 milyon dolara, ÖST stokları ise 417,7 milyon dolardan 393 milyon dolara geriledi.

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