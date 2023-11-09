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Yabancılar 85,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 85,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Oluşturma Tarihi 09 Kasım 2023 14:56

Son Güncelleme Tarihi 09 Kasım 2023 14:56

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Kasım haftasında net 85,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 27,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 1,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 27 Ekim itibarıyla 28 milyar 620,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 3 Kasım'da 28 milyar 838,6 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 75,5 milyon dolardan 1 milyar 86,6 milyon dolara yükselirken, ŞBS stokları 58,9 milyon dolardan 56,7 milyon dolara geriledi.

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