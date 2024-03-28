Yabancılar Japon devlet tahvili sattılar

Japon tahvilleri, BOJ'un kısa vadeli politika faizini 17 yıl sonra ilk kez artırmasıyla yabancı yatırımcılar tarafından bir yıldan uzun bir sürenin en ağır satışına maruz kaldı.

Maliye Bakanlığı verilerine göre, küresel yatırımcılar 22 Mart'ta sona eren haftada net bazda 3,89 trilyon Yen tutarında yerel tahvil satarak Ocak 2023'ten bu yana en fazla tahvil satışını gerçekleştirdi.

Satışlar, Japonya Merkez Bankası'nın geçen hafta dünyanın son negatif faiz oranını ve getiri eğrisi kontrolünü kaldırmaya yönelik geniş çapta beklenen ancak tarihi kararının doğal bir sonucuydu. Bu çıkışa rağmen, Japonya'nın gösterge tahvil getirileri haftayı yine de düşüşle tamamladı ve yatırımcıların odak noktası, zayıflayan yen nedeniyle karmaşıklaşan bir karar olan BOJ'un faizleri ne kadar sürede tekrar artırabileceğine kaydı.

Mizuho Securities Co. baş masa stratejisti Shoki Omori, "Merkez bankası haftasıydı ve yabancı yatırımcılar için uzun vadeli tahvilleri satmak için iyi bir zamanlama gibi görünüyor. Ayrıca hem tahviller hem de hisse senetleri için iyi bir kar alma zamanlaması olmuş gibi görünüyor" dedi