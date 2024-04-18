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AB ülkelerine Rusya'dan gelen gaz arttı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yılın ilk çeyreğinde boru hatlarıyla ithal ettiği doğal gaz miktarı geçen yılın yılın aynı dönemine göre yüzde 5 yükselerek 40 milyar metreküp olurken, Rusya'dan gelen gazın miktarı da yüzde 23 artarak 7 milyar metreküpü geçti.

Oluşturma Tarihi 18 Nisan 2024 13:02

Son Güncelleme Tarihi 18 Nisan 2024 13:02

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumunun (GECF) yayımladığı son rapora göre, AB ülkeleri martta boru hatları aracılığıyla toplam 14 milyar metreküp doğal gaz ithal etti.

Bu hacim bir önceki aya göre yüzde 12, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 artış olarak kayıtlara geçti.

GECF raporuna göre, yılın ilk çeyreğinde AB'ye boru hatlarıyla satılan doğal gaz miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 40 milyar metreküp oldu.

Rusya'nın 2023'ün ilk çeyreğine kıyasla bu yılın ilk çeyreğinde AB'ye boru hatlarıyla gönderdiği doğal gaz miktarı da yüzde 23 artarak 7 milyar metreküpü aştı.

Martta da AB tarafından boru hatlarıyla satın alınan doğal gaz miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artış gösterdi. Marttaki gaz ithalatı, Aralık 2022'den bu yana AB'ye yapılan aylık boru gazı ithalatının en yüksek seviyesi oldu.

Bu yılın ilk üç ayında AB'ye boru hattıyla en çok gaz ihraç eden ülke yüzde 57 payla Norveç olurken, bunu yüzde 18'le Rusya ve yüzde 17'yle Cezayir izledi.

Rusya'dan AB'ye gönderilen gazın yüzde 53'ü Türkiye aracılığıyla iletildi.

RUSYA-UKRAYNA TRANSİT ANLAŞMASI SONA ERİYOR

Rus Gazprom ve Ukrayna'nın Naftogaz şirketi arasındaki mevcut transit anlaşması 2024 sonunda sona eriyor. Ukrayna siyasi nedenlerle bu sözleşmeyi uzatma konusunda isteksiz olduğunun sinyallerini veriyor.

Halihazırda Rusya'nın Avrupa'ya boru hattıyla yaptığı gaz ihracatının yaklaşık yarısı Ukrayna'nın iletim sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Geçen yılın ikinci yarısında Rusya'nın Avrupa'ya yaptığı gaz sevkiyatının yüzde 48'i bu sistemden, yüzde 52'si ise TürkAkım boru hattı üzerinden yapılmıştı.

Ukrayna'nın topraklarından geçen güzergah olmadan Batı'ya doğrudan gaz transferi için mevcut tek yolun, yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip TürkAkım'ın Bulgaristan bölümü olması bekleniyor.

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