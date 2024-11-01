ABD ekonomisinin performansı doları güçlü tutabilir

Reuters tarafından yapılan bir ankete göre, bazı analistler doların Ekim ayındaki %4'lük yükselişini 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin olası sonuçlarına ilişkin spekülasyonlara bağlıyor. Diğer analistler ise bu hareketin esas olarak ABD'deki dirençli ekonomik faaliyetten, özellikle de güçlü tüketici harcamaları ve işgücü verilerinden kaynaklandığını söylüyor.

28-31 Ekim tarihleri arasında yapılan ankete katılan 70'in üzerinde stratejistin medyan tahminlerine göre, Euro üç ay içinde yaklaşık %1 artarak 1,10 dolara yükselmeden önce Kasım ayı sonuna kadar mevcut 1,09 dolar seviyesinde işlem görecek. Yine de, ek bir soruya yanıt verenlerin %90 gibi ezici bir çoğunluğu, 31 kişiden 28'i, Trump zaferinin hemen ardından daha iyi bir dolar performansı öngördü. Medyan yanıtlara göre, para biriminin bu senaryo altında ek %1,5 kazanacağı ve Harris kazanırsa %1 kaybedeceği tahmin ediliyor

Faiz oranı farklarına bakıldığında, doların son dönemdeki ivmesinin yakın zamanda hızlı bir şekilde azalması pek olası görünmüyor.

Avrupa Merkez Bankası gibi Fed muadillerinin faiz indirimleri konusunda yakın vadede agresif davranması daha olası görünüyor.

Citi'nin G10 FX stratejisi başkanı Dan Tobon, "ABD'de daha iyi ekonomik veriler almaya başladık, bu yüzden daha şahin bir Fed'i fiyatlamaya başladık ve Avrupa'da daha zayıf veriler almaya başladık ve bu yüzden daha güvercin bir ECB'yi fiyatlamaya başladık. Temel olarak doların seçime doğru yükselmesini, bunu biraz tersine çevirmesini ve sonra şu anda olduğu gibi yatay seyretmesini bekliyoruz" dedi.