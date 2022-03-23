ICE'de Mayıs vadeli Brent petrolünde fiyat 117,70 dolar/varil seviyesine kadar çıktı. Şu sıralarda düne göre 1,56 dolar artışla 117,04 dolar/varil seviyesinde.

Batı Teksas petrolü de 1,43 dolar artışla 110,69 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler bu hafta gözlerin NATO ve G-7 liderler zirvelerinde olacağını, Rusya'dan petrol ve gaz ithalatının yasaklanması konusunda ABD ve Avrupa'nın bir uzlaşmaya varıp varamayacağının takip edileceğini belirtiyorlar.

Brent petrolünde direnç 118 dolar/varil seviyesinde. Buranın aşılması halinde 123 dolar/varile doğru bir hareket bekleniyor.

Bugün için güçlü destek ise 106,89 dolar/varil seviyesinde.