ABD'de düşen üretim tahminleri petrol fiyatını yükseltti

ABD ham petrol stoklarının beklenenden daha az artmasının ve ABD için üretim artışı tahminlerinin düşürülmesinin ardından petrol fiyatları yükselişini sürdürdü.

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 56 sent artışla varil başına 79,15 dolara yükselirken, ABD'nin Batı Teksas ham petrolü 59 sent artışla 73,90 dolara çıktı.

API verilerine göre, ABD ham petrol stokları analistlerin tahminlerinin oldukça gerisinde kaldı. ABD Enerji Bakanlığı ise haftalık stok verilerini bugün açıklayacak.

Haitong Futures analistleri yayınladıkları araştırma notunda, "Petrol piyasasının 2024 yılında dengeli olacağı görüşünü güçlendi. Petrol fiyatlarının mevcut seviyeler civarında 10 dolarlık bir aralıkta kalmasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptılar.

Petrol piyasasında yönün belirlenmesi için, ABD, Katar ve Mısırlı arabulucuların İsrail ve Hamas arasında Gazze için bir ateşkes planı üzerindeki anlaşmazlıkları gidermek için diplomatik bir girişimde bulunmaya hazırlanmaları da takip ediliyor