Japonya'da tüketici harcamaları 13 aydır düşüyor

Japonya'da tüketici harcamaları Mart ayında üst üste 13. ayda da düşerek, merkez bankasının faiz artırımı için bir ön koşul olan reel ücret artışını güçlendirmek isteyen politika yapıcılar için zorluk yarattı.

Bugün açıklanan resmi verilere göre hane halkı harcamaları Mart ayında bir önceki yıla göre %1,2 düşerken, ekonomistlerin medyan tahmini %2,4 düşüş yönündeydi ve Şubat ayındaki %0,5'lik düşüşü takip etti.

Mevsimsellikten arındırılmış aylık bazda harcamalar da Mart ayında %1,2 düşüş gösterdi. Beklenti yüzde 0,3 düşüş olacağı yönündeydi.

Zayıf rakamlar, Çalışma Bakanlığı verilerinin reel ücretlerin son otuz yılın en büyük ücret artışlarına rağmen artan hayat pahalılığının nominal ücretleri geride bırakması nedeniyle iki yıl üst üste daraldığını göstermesinden bir gün sonra geldi.

Zayıf hane halkı tüketimi, güçlü ücret artışları ve sağlam tüketici harcamalarının öncülüğünde sürdürülebilir ekonomik büyüme görmek isteyen politika yapıcılar için bir endişe kaynağıdır.

Japonya'nın cari işlemler fazlası ise Mart ayında 3,40 trilyon yene (21,9 milyar dolar) yükseldi. Ekonomistler cari fazlanın 3,49 trilyon yen olmasını bekliyorlardı.