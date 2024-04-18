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ABD talep verileri Brent petrolün fiyatını yükseltti

Orta Doğu'da devam eden gerginlik ve dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de benzin talebinin arttığını gösteren verilerin ardından Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,47 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 18 Nisan 2024 10:07

Son Güncelleme Tarihi 18 Nisan 2024 10:07

Dün 90,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 9.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 87,47 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,80 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da devam eden gerginlik ve dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de benzin talebinin arttığını gösteren verilerin etkisiyle yükseliyor.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve ambargosu 195 gündür devam ediyor. Buna karşılık, Yemen'deki Husiler, petrol ve akaryakıt sevkiyatı için dünyanın en sık kullanılan deniz yollarından biri olan Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantısı olan gemileri hedef almayı sürdürüyor.

ABD ve İngiltere ise Husilerin bulunduğu alanlara yönelik saldırılar yapıyor. Son olarak dün ABD, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan bölgelerde 2 insansız hava aracını hedef aldığını bildirdi

Küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı bölgede süren çatışmaların küresel petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki benzin stoklarının yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalarak 227 milyon 400 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Benzin stoklarındaki söz konusu azalış, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin arttığına işaret ederek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi de petrol fiyatlarının artışında etkili oldu. ABD dolar endeksi yüzde 0,17 azalarak 105,585 oldu. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 88,25 ile 89,36 dolar aralığının direnç, 86,33 ile 85,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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