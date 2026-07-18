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ABD'de petrol sondaj kuleleri arttı! Üretim sinyali güçlendi

ABD'de aktif petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 artarak 452'ye yükseldi. Son bir yılda 30 kulelik artış kaydedilirken, Brent petrol fiyatı haftayı 88 doların üzerinde tamamladı.

ABD’de petrol sondaj kuleleri arttı! Üretim sinyali güçlendi
AA

Oluşturma Tarihi 18 Temmuz 2026 11:15

ABD'de petrol üretiminin öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen aktif petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta artış gösterdi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Temmuz döneminde bir önceki haftaya göre 7 adet artarak 452'ye çıktı.

Geçen yılın aynı dönemine göre ise ABD'deki aktif petrol sondaj kulesi sayısı 30 adet arttı.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Hafta boyunca yükseliş eğiliminde hareket eden petrol fiyatlarında da dikkat çekici artış yaşandı.

Uluslararası piyasalarda referans kabul edilen Brent petrolün varil fiyatı, perşembe günü 84,23 dolardan kapanırken, cuma günü 88,10 dolara yükseldi.

ABD ham petrolü olarak bilinen Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise perşembe günü 78,95 dolar seviyesindeyken, cuma gününü 82,47 dolardan tamamladı.

PİYASALAR ÜRETİM VERİLERİNİ YAKINDAN İZLİYOR

Baker Hughes'un haftalık sondaj kulesi verileri, ABD'deki gelecekteki petrol üretimine ilişkin önemli öncü göstergeler arasında yer alıyor. Sondaj kulelerindeki artış, üretim faaliyetlerinin güçlenebileceğine işaret ederken, yatırımcılar arz görünümünü değerlendirmek açısından bu verileri yakından takip ediyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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