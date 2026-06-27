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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 440'a yükseldi

ABD'de aktif petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 adet artarak 440'a çıktı. Baker Hughes verileri, üretim tarafındaki hareketliliğin yeniden ivme kazandığına işaret ederken, aynı hafta petrol fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

AA

Oluşturma Tarihi 27 Haziran 2026 10:18

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, ABD'deki aktif petrol sondaj kulesi sayısı 19-26 Haziran döneminde bir önceki haftaya göre 7 artış gösterdi.

Böylece ülkedeki aktif petrol sondaj kulesi sayısı 433'ten 440'a yükseldi.

Verilere göre, ABD'de faaliyet gösteren petrol sondaj kulesi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla da 8 adet artış kaydetti.

PETROL FİYATLARI HAFTAYI DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Sondaj kulelerindeki artışın yaşandığı haftada uluslararası petrol fiyatlarında ise gerileme görüldü.

Brent petrolün varil fiyatı perşembe gününü 75,50 dolardan kapatmasının ardından cuma gününü 72,60 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da perşembe günkü 71,92 dolar seviyesinden cuma günü 69,23 dolara geriledi.

Petrol piyasalarında sondaj faaliyetleri, üretim beklentileri ve küresel arz-talep dengesi açısından yakından takip edilen öncü göstergeler arasında yer alıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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