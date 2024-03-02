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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 3 artarak 506'ya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 02 Mart 2024 10:34

Son Güncelleme Tarihi 02 Mart 2024 10:34

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 23 Şubat-1 Mart tarihlerinde bir önceki haftaya göre 3 artarak 506 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 86 azaldı.

Perşembe gününü 81,91 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 83,55 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 79,97 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 78,26 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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