CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 artarak 411 oldu.

AA

Oluşturma Tarihi 07 Mart 2026 10:51

Son Güncelleme Tarihi 07 Mart 2026 10:57

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 28 Şubat-6 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 artarak 411 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 75 azaldı.

Perşembe gününü 83,22 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 90,83 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 88,89 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 78,48 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Morgan Stanley Asya piyasalarında temkinli Morgan Stanley Asya piyasalarında temkinli 06 Mart 2026 09:42
Piyasalar ABD’nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı Piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı 06 Mart 2026 09:09
Orta Doğu’daki çatışmalar gübre ve yakıt maliyetlerini artırdı Orta Doğu’daki çatışmalar gübre ve yakıt maliyetlerini artırdı 06 Mart 2026 08:56
ABD, Hindistan’ın Rus petrolü alımına geçici olarak izin verdi ABD, Hindistan'ın Rus petrolü alımına geçici olarak izin verdi 06 Mart 2026 08:34
Goldman Sachs’tan petrol için kritik açıklama: 100 doları aşabilir! Goldman Sachs'tan petrol için kritik açıklama: 100 doları aşabilir! 06 Mart 2026 08:50
BM: Kritik minerallere talep artışı jeopolitik rekabeti körüklüyor BM: Kritik minerallere talep artışı jeopolitik rekabeti körüklüyor 06 Mart 2026 08:40
Texas merkezli yeni borsa kuruluyor! Nasdaq Texas borsası bugün faaliyete geçiyor Texas merkezli yeni borsa kuruluyor! Nasdaq Texas borsası bugün faaliyete geçiyor 06 Mart 2026 08:32
ABD’de işten çıkarmalar şubat ayında geriledi ABD’de işten çıkarmalar şubat ayında geriledi 05 Mart 2026 16:22
ECB Tutanakları: Euro Bölgesi ekonomisi belirsizliklere rağmen dayanıklılığını koruyor ECB Tutanakları: Euro Bölgesi ekonomisi belirsizliklere rağmen dayanıklılığını koruyor 05 Mart 2026 15:56
Çin’de ekonomik aktivitedeki daralma sürüyor Çin'de ekonomik aktivitedeki daralma sürüyor 05 Mart 2026 15:35
ING Research: Hürmüz Boğazı’nda 4 haftalık kesinti brent petrolü 71 dolara taşıyabilir ING Research: Hürmüz Boğazı’nda 4 haftalık kesinti brent petrolü 71 dolara taşıyabilir 05 Mart 2026 15:33
İngiltere’de inşaat sektörü aktivitesi 14 aydır düşüyor İngiltere'de inşaat sektörü aktivitesi 14 aydır düşüyor 05 Mart 2026 14:30
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.792,8100 Değişim 402,50 Son veri saati:
Düşük 12746,23 Yüksek 13148,73
Açılış
44,0754 Değişim 0,1069 Son veri saati:
Düşük 43,9766 Yüksek 44,0835
Açılış
51,2133 Değişim 0,3086 Son veri saati:
Düşük 50,9583 Yüksek 51,2669
Açılış
7.301,9620 Değişim 158,039 Son veri saati:
Düşük 7175,158 Yüksek 7333,197
Açılış
118,8828 Değişim 4,6275 Son veri saati:
Düşük 115,8278 Yüksek 120,4553
Açılış
BİST En Aktif Hisseler