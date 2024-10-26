CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azaldı.

Oluşturma Tarihi 26 Ekim 2024 10:00

Son Güncelleme Tarihi 26 Ekim 2024 10:01

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı. Açıklanan verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Ekim haftasında, bir önceki haftaya göre 2 azalarak 480'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 24 azaldı.

Perşembe gününü 74,27 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 75,55 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 71,56 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 70,29 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

İlginizi Çekebilir
Borsa’da yarınki işlemlerin takası 30 Ekim’de gerçekleşecek Borsa'da yarınki işlemlerin takası 30 Ekim'de gerçekleşecek 23 Ekim 2024 14:41
Çin beklentisi Brent petrolün fiyatını düşürdü Çin beklentisi Brent petrolün fiyatını düşürdü 23 Ekim 2024 10:26
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 23 Ekim 2024 09:21
BofA: Fed faiz indirimlerinde ölçülü olmalı BofA: Fed faiz indirimlerinde ölçülü olmalı 23 Ekim 2024 09:18
Bitcoin spot ETF’lerinden net çıkış yaşandı Bitcoin spot ETF'lerinden net çıkış yaşandı 23 Ekim 2024 09:06
Ons altın rekor kırmaya devam ediyor Ons altın rekor kırmaya devam ediyor 23 Ekim 2024 09:02
ECB’de faiz tartışması başladı ECB'de faiz tartışması başladı 23 Ekim 2024 09:00
IMF’den küresel ekonomik büyüme öngörüsü IMF'den küresel ekonomik büyüme öngörüsü 22 Ekim 2024 16:05
Küresel ham çelik üretimi düştü Küresel ham çelik üretimi düştü 22 Ekim 2024 14:57
Avro Bölgesi’nin kamu borcu arttı Avro Bölgesi'nin kamu borcu arttı 22 Ekim 2024 12:53
Emtia piyasasında değerli metaller pozitif ayrıştı Emtia piyasasında değerli metaller pozitif ayrıştı 21 Ekim 2024 11:14
Brent petrolde Çin talebi endişesi yaşanıyor Brent petrolde Çin talebi endişesi yaşanıyor 21 Ekim 2024 09:42
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler