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ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon 700 bin varil arttı.

Oluşturma Tarihi 18 Nisan 2024 09:47

Son Güncelleme Tarihi 18 Nisan 2024 09:47

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 700 bin varil artarak 460 milyon varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 600 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da yaklaşık 600 bin varil artışla 364 milyon 900 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalarak 227 milyon 400 bin varil seviyesine geriledi.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 27 bin varil artarak 6 milyon 461 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 2 milyon 18 bin varil artarak 4 milyon 726 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 6-12 Nisan haftasında 5 bin varil azalarak 13 milyon 531 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Nisan 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13,2 milyon varil, gelecek yıl ise 13,7 milyon varil olması bekleniyor.

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