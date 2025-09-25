ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

CANLI BORSA
ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta artış beklentisinin aksine yaklaşık 600 bin varil düşüş gösterdi.

Oluşturma Tarihi 25 Eylül 2025 08:44

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 600 bin varil azalarak 414 milyon 800 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi, stokların 800 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 200 bin varil artarak 406 milyon varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 1 milyon 100 bin varil azalarak 216 milyon 600 bin varil olarak kayıtlara geçti.

ÜRETİMDE SINIRLI ARTIŞ

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 13-19 Eylül haftasında 19 bin varil artarak 13 milyon 501 bin varil seviyesinde seyretti.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 803 bin varil artışla 6 milyon 495 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 793 bin varil azalışla 4 milyon 484 bin varil oldu.

EIA'nın Eylül 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 440 bin varil olması bekleniyor.

