Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat haftaya yüzde 0,21 yükselişle 12.209,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 08 Aralık 2025 09:30

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,83 artışla 12.184,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.200,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,21 üzerinde 12.209,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerine karşın, Fed yetkililerinden "şahin" açıklamalar gelebileceğine yönelik öngörülerle haftaya karışık seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Avro Bölgesinde yatırımcı güveni, Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de tüketici enflasyon beklentilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.100 ve 12.200 seviyelerinin direnç, 12.100 ve 11.000 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

