CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında, Japonya'da açıklanan büyüme verilerinin kötü gelmesinin etkilemesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 08 Aralık 2025 09:58

Japonya'da 3. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,6, yıllık yüzde 2,3 ile beklentilerin üzerinde azaldı. Japonya ekonomisinin daralmasında işletme harcamalarının ve konut yatırımlarındaki azalış etkili oldu.

Çin'de kasım ayına ilişkin dış ticaret fazlası 1,1 trilyon dolara çıkarak beklentileri aştı. Ülkede ihracat kasım ayında beklentilerin aksine yüzde 5,9 artarken, ithalat da yüzde 1,9 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Çin'in dış ticaret verilerinin iyi gelmesinde ABD'nin gümrük tarifeleri nedeniyle ABD dışı pazarlara yaptığı ticaretteki artış etkili oldu.

Öte yandan Japonya ve Çin arasında devam eden gerilim de Asya piyasalarında haftanın ilk işlem gününde risk iştahını törpüledi. Japonya, Çin'e ait uçakları uluslararası sularda iki kez Japon F-15'lerine yangın kontrol radar kilidi atmakla suçladı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Vang Şüemıng, yaptığı yazılı açıklamada, Japonya'nın iddiasının gerçeğe aykırı olduğunu belirtti.

HONG KONG'DA SEÇİME KATILIM ORANI YÜZDE 31,9 OLDU

Bu gelişmelerin yanı sıra, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde yapılan Yasama Konseyi seçimine katılım oranı yüzde 31,9 oldu.

Bölgede 2021'de seçim yasasında yapılan değişikliklerin ardından gerçekleştirilen ikinci Yasama Konseyi seçime katılım oranı ilk seçimin üzerine çıksa da değişikliklerden önce yapılan seçimlere kıyasla düşük kaldı.

2021'deki değişikliklerin ardından yapılan ilk Yasama Konseyi seçimine katılım oranı yüzde 30,2 olmuştu. Değişiklikler öncesinde 2012'de yapılan seçime yüzde 53,05, 2016'dakine ise yüzde 58,28 katılım kaydedilmişti.

Bu gelişmelerle, kapanışa doğru Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi ise bir önceki kapanışının yüzde 0,4 altında işlem görüyor.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 05 Aralık 2025 09:12
Kevin Hassett’ten Fed için faiz tahmini Kevin Hassett'ten Fed için faiz tahmini 05 Aralık 2025 09:09
Fitch’ten Türk bankacılığına 2026 için temkinli bakış: Görünüm ’nötr’ Fitch'ten Türk bankacılığına 2026 için temkinli bakış: Görünüm 'nötr' 05 Aralık 2025 07:59
ABD’den Lukoil’in Rusya dışındaki benzin istasyonlarına geçici yaptırım muafiyeti ABD'den Lukoil'in Rusya dışındaki benzin istasyonlarına geçici yaptırım muafiyeti 05 Aralık 2025 07:55
ABD’de işten çıkarma sayısı 2020’den bu yana en yüksek seviyede! ABD’de işten çıkarma sayısı 2020'den bu yana en yüksek seviyede! 05 Aralık 2025 07:52
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 04 Aralık 2025 16:55
BofA Avrupalı üç otomotiv devi için tahminlerini revize etti BofA Avrupalı üç otomotiv devi için tahminlerini revize etti 04 Aralık 2025 16:23
Macaristan’da asgari ücret 2026 zammı belli oldu! En az maaş 1.000 dolar olacak Macaristan'da asgari ücret 2026 zammı belli oldu! En az maaş 1.000 dolar olacak 04 Aralık 2025 16:07
Goldman Sachs’dan bakır tahmini: Rekor seviye kalıcı değil Goldman Sachs'dan bakır tahmini: Rekor seviye kalıcı değil 04 Aralık 2025 13:42
Almanya’da iş dünyasının güveni yerinde sayıyor Almanya'da iş dünyasının güveni yerinde sayıyor 04 Aralık 2025 13:36
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 04 Aralık 2025 13:32
Brent petrolün varili 62,82 dolar Brent petrolün varili 62,82 dolar 04 Aralık 2025 10:47
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler