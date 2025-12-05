Airbus, üretim hızını yavaşlattı

CANLI BORSA
Havacılık ve uçak üretim şirketi Airbus, kasım ayında müşterilerine bir önceki aya göre daha az uçak teslim etti.

05 Aralık 2025

Airbus'tan yapılan açıklamada, kasımda toplam 72 uçak teslim edildiği bildirildi. ABD'li Boeing'in rakibi Airbus, ekimde 78 uçak teslimatı yapmıştı.

Kasım 2024'te şirket 84 uçak teslimatı gerçekleştirirken bu yılın başından beri müşterilerine 657 uçak teslim etti.

Öte yandan, Airbus, 3 Aralık'ta A320 ailesi için bir tedarikçiden gelen gövde bileşenlerindeki sorunlar nedeniyle daha önce öngörülen 820 yerine 790 yolcu uçağının müşterilere ulaştırılacağını duyurmuştu.

Airbus geçen yıl da hedef olan 800 uçak yerine müşterilerine 766 uçak teslimatında bulunmuştu.

