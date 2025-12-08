Çin'in ihracatı kasım ayında beklentileri aştı

Kasım ayında Çin'in ihracatı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD ile varılan geçici gümrük tarifesi anlaşmasının bu toparlanmaya katkı sağladığı belirtilirken, zayıf fabrika verileri ve önden yüklemeli sevkiyatların etkisinin azalması, 2026 için belirsiz bir görünüm ortaya koyuyor.

Gümrük verilerine göre, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in ihracatı kasımda yıllık bazda yüzde 5,9 artış gösterdi. Bu oran, ekim ayında yaşanan yüzde 1,1'lik daralmanın ardından güçlü bir toparlanmaya işaret ederken, ekonomistlerin yüzde 3,8'lik artış beklentisini de geride bıraktı.

İthalat tarafında ise kasımda yüzde 1,9'luk artış kaydedildi. Ekim ayında bu oran yüzde 1,0 olmuştu. Beklentiler ise yüzde 3'lük bir yükseliş yönündeydi.

Kasım ayı, ABD ve Çin'in karşılıklı bazı gümrük vergilerini kaldırma konusunda anlaşmaya vardıkları haberleriyle başlamıştı. Bu uzlaşma, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 30 Ekim'de Güney Kore'de gerçekleştirdiği görüşme sonrasında sağlandı.

Uzmanlar, ABD'ye ihracatın azalmasının Çin'in ihracat büyümesini yaklaşık 2 puan aşağı çektiğini ve bunun ülkenin GSYH'sinde yüzde 0,3'lük bir kayba denk geldiğini belirtiyor.