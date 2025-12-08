CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya ekonomisi daraldı

Japonya ekonomisi daraldı

Japonya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 daraldı.

Oluşturma Tarihi 08 Aralık 2025 08:41

Japonya hükümeti, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin temmuz-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 2,3 küçüldüğünü duyurdu. Bu daralmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük tarifelerinin ihracat üzerindeki olumsuz etkisi ve kamu yatırımlarındaki düşüş belirleyici oldu.

Japonya'nın gayrisafi yurt içi hasılası, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 oranında azaldı.

İhracat bu dönemde çeyreklik bazda yüzde 1,2 düşerken, bu oran öncü verilerle uyumlu şekilde sabit kaldı. Özel konut yatırımları ise yüzde 8,2 gerileyerek, önceki yüzde 9,4'lük daralmaya kıyasla daha sınırlı bir düşüş sergiledi.

ABD, yılın başında birçok ülkeye yönelik ithal ürünlerde gümrük tarifelerini artırma kararı almıştı. Eylül ayında ise Japonya'dan yapılan ithalatın büyük bölümüne uygulanan vergiler yüzde 25'ten yüzde 15'e çekildi. Ancak otomobillere yönelik tarifeler Japon ekonomisi için önemli bir baskı unsuru olmayı sürdürüyor. Japonya, bu süreçte ABD'ye 550 milyar dolarlık yatırım yapma sözü vererek uzlaşma adımı attı.

İlginizi Çekebilir
ABD’de işten çıkarma sayısı 2020’den bu yana en yüksek seviyede! ABD’de işten çıkarma sayısı 2020'den bu yana en yüksek seviyede! 05 Aralık 2025 07:52
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 04 Aralık 2025 16:55
BofA Avrupalı üç otomotiv devi için tahminlerini revize etti BofA Avrupalı üç otomotiv devi için tahminlerini revize etti 04 Aralık 2025 16:23
Macaristan’da asgari ücret 2026 zammı belli oldu! En az maaş 1.000 dolar olacak Macaristan'da asgari ücret 2026 zammı belli oldu! En az maaş 1.000 dolar olacak 04 Aralık 2025 16:07
Goldman Sachs’dan bakır tahmini: Rekor seviye kalıcı değil Goldman Sachs'dan bakır tahmini: Rekor seviye kalıcı değil 04 Aralık 2025 13:42
Almanya’da iş dünyasının güveni yerinde sayıyor Almanya'da iş dünyasının güveni yerinde sayıyor 04 Aralık 2025 13:36
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 04 Aralık 2025 13:32
Brent petrolün varili 62,82 dolar Brent petrolün varili 62,82 dolar 04 Aralık 2025 10:47
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 04 Aralık 2025 10:41
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 04 Aralık 2025 10:06
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 04 Aralık 2025 09:55
ECB’den enflasyon değerlendirmesi: Yüzde 2 hedefine yakın seyredecek ECB'den enflasyon değerlendirmesi: Yüzde 2 hedefine yakın seyredecek 04 Aralık 2025 09:33
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler