Japonya ekonomisi daraldı

Japonya hükümeti, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin temmuz-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 2,3 küçüldüğünü duyurdu. Bu daralmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük tarifelerinin ihracat üzerindeki olumsuz etkisi ve kamu yatırımlarındaki düşüş belirleyici oldu.

Japonya'nın gayrisafi yurt içi hasılası, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 oranında azaldı.

İhracat bu dönemde çeyreklik bazda yüzde 1,2 düşerken, bu oran öncü verilerle uyumlu şekilde sabit kaldı. Özel konut yatırımları ise yüzde 8,2 gerileyerek, önceki yüzde 9,4'lük daralmaya kıyasla daha sınırlı bir düşüş sergiledi.

ABD, yılın başında birçok ülkeye yönelik ithal ürünlerde gümrük tarifelerini artırma kararı almıştı. Eylül ayında ise Japonya'dan yapılan ithalatın büyük bölümüne uygulanan vergiler yüzde 25'ten yüzde 15'e çekildi. Ancak otomobillere yönelik tarifeler Japon ekonomisi için önemli bir baskı unsuru olmayı sürdürüyor. Japonya, bu süreçte ABD'ye 550 milyar dolarlık yatırım yapma sözü vererek uzlaşma adımı attı.