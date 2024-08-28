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API petrol stokları beklentilere yakın geriledi

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), piyasa beklentilerine yakın bir seviyede düşüş gösterdi.

Oluşturma Tarihi 28 Ağustos 2024 08:52

Son Güncelleme Tarihi 28 Ağustos 2024 08:53

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 347 bin varil artan petrol stokları, 23 Ağustos ile sona eren hafta 3,4 milyon varil aşağı geldi. Piyasa beklentisi 3,0 milyon varil düşüş olacağı yönündeydi.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,7 milyon varil artışla 377,9 milyon varile ulaştığına işaret etti.

API benzin stokları üst üste üçüncü haftasında da düşüş gösterdi. Bir önceki hafta 1,04 milyon varil azalan stoklar, geçen hafta 1,86 milyon varil daha aşağı geldi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın %3 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stoklarında da üst üste iki haftadır düşüş yaşanıyor. Önceki hafta 2,25 milyon varil aşağı gelen stoklar, geçen hafta 1,4 milyon varil daha düşüş gösterdi. Damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık %10 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında üst üste üçüncü haftada da düşüş yaşandı. Bir önceki hafta 648 bin varil gerileyen Cushing petrol stokları, geçen hafta 486 bin varil daha azaldı.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında düşüş bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 4,6 milyon varil azalan petrol stoklarının, 23 Ağustos ile sona eren haftada 2,1 milyon varil daha azalacağını tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 2,0 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 0,5 milyon varil düşüş olacağı yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının %92,3 seviyesinde kalacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 17.30'da açıklanacak.

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