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API petrol stokları sürpriz bir şekilde arttı

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), piyasaları şaşırtarak, ABD'deki ham petrol stoklarının az da olsa arttığını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 21 Ağustos 2024 08:37

Son Güncelleme Tarihi 21 Ağustos 2024 08:37

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 5,2 milyon varil gerileyen petrol stokları, 16 Ağustos ile sona eren hafta 347 bin varil yukarı geldi. Piyasa beklentisi 2,9 milyon varil düşüş olacağı yönündeydi.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,7 milyon varil artışla 377,2 milyon varile ulaştığına işaret etti.

API benzin stokları üst üste ikinci haftasında da düşüş gösterdi. Bir önceki hafta 3,7 milyon varil azalan stoklar, geçen hafta 1,04 milyon varil daha aşağı geldi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın %3 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stoklarında da iki haftalık artış sonlandı ve yeniden düşüşe dönüldü. Önceki hafta 612 bin varil yukarı gelen stoklar, geçen hafta 2,25 milyon varil düşüş gösterdi. Damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık %7 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında üst üste ikinci haftada da düşüş yaşandı. Bir önceki hafta 2,28 milyon varil gerileyen Cushing petrol stokları, geçen hafta 648 bin varil daha azaldı.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında düşüş bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 1,4 milyon varil artan petrol stoklarının, 16 Ağustos ile sona eren haftada 1,5 milyon varil azalacağını tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 1,3 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 0,5 milyon varil düşüş olacağı yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının %91,5 seviyesinden %91,8'e çıkacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 17.30'da açıklanacak.

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