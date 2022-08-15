Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco, petrol üretimini maksimum kapasitesi olan günlük 12 milyon varile çıkarmaya hazır olduğunu, hükümetten bu yönde talimat gelmesi halinde üretimi artıracaklarını duyurdu.

Aramco CEO'su Amin Nasser gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir ihtiyaç olduğunu da veya hükümet, Enerji Bakanlığı üretimimizi artırmamızı istediğinde üretimi günlük 12 milyon varile kadar çıkarma kabiliyetimiz olduğuna güveniyoruz" dedi.

Nasser, global petrol talebinin sağlıklı olduğunu ve Çin'in COVID-19 tedbirlerini gevşetmesinin, küresel havacılık sektörünün toparlanmasının talebi artırabilecek faktörler olarak göründüklerini bildirdi.

"Hali hazırda sağlıklı bir talep ve çok sınırlı atıl kapasite var" diye konuşan Nasser, gelecekteki talebin karşılanabilmesi için küresel petrol ve gaz sektörüne daha fazla yatırım yapılması çağrısını da tekrarladı.