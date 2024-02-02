CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Arz politikası Brent petrolün fiyatını yükseltti

Arz politikası Brent petrolün fiyatını yükseltti

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,05 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 02 Şubat 2024 09:55

Son Güncelleme Tarihi 02 Şubat 2024 09:55

Dün 81,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 79,05 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,10 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, petrol üretimini azaltma politikasını 3 Nisan'a kadar sürdüreceğini açıklaması etkili oldu.

Ayrıca ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artışlarında sona gelindiğine yönelik açıklamaları da söz konusu yükselişe destek oluyor.

Dün ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, Fed Başkanı Powell para politikası kararlarının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, marta kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını ifade etti.

Öte yandan, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını durdurmak için ateşkes ilanına yönelik uluslararası adımlar, bölgede tansiyonun yavaşlayacağı ve ticaret yolları üzerindeki risklerin hafifleyeceği beklentilerini artırarak petrol fiyatlarındaki artışı kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,35 ile 79,58 dolar aralığının direnç, 78,98 ile 77,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
Altın gram fiyatı 2000 TL’yi aştı! ‘POWELL’ rüzgarı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? Altın gram fiyatı 2000 TL'yi aştı! ‘POWELL’ rüzgarı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? 01 Şubat 2024 10:44
Petrol fiyatları Fed kararı sonrası yükselişe geçti Petrol fiyatları Fed kararı sonrası yükselişe geçti 01 Şubat 2024 10:36
Fed faiz indiriminin yakın olmadığına işaret etti Fed faiz indiriminin yakın olmadığına işaret etti 01 Şubat 2024 09:09
Brezilya Merkez Bankası faiz indirimine devam etti Brezilya Merkez Bankası faiz indirimine devam etti 01 Şubat 2024 09:05
Çin’de Caixin imalat PMI büyümeye işaret etmeye devam etti Çin'de Caixin imalat PMI büyümeye işaret etmeye devam etti 01 Şubat 2024 09:00
Powell: Fed’in bilançosunun tartışmanın zamanı yaklaştı Powell: Fed'in bilançosunun tartışmanın zamanı yaklaştı 01 Şubat 2024 08:58
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 01 Şubat 2024 13:11
ABD Çinli teknoloji şirketlerine yatırımı sürdürüyor ABD Çinli teknoloji şirketlerine yatırımı sürdürüyor 01 Şubat 2024 08:54
Japon sendikası yüzde 6 ücret artışı talep edecek Japon sendikası yüzde 6 ücret artışı talep edecek 01 Şubat 2024 08:51
Küresel piyasalar Fed sonrası negatif seyrediyor Küresel piyasalar Fed sonrası negatif seyrediyor 01 Şubat 2024 09:12
Yabancı yatırımcılar Çin’de işlem gören hisse senetlerinde satışı sürdürdüler Yabancı yatırımcılar Çin'de işlem gören hisse senetlerinde satışı sürdürdüler 01 Şubat 2024 08:48
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 01 Şubat 2024 10:03
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,31
%0,3313
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
999,01
%-0,0988
DOLAR
995,44
%-0,4559
EURO
1.036,41
%3,6411
ALTIN
1.068,62
%6,8623
BORSA
1.047,69
%4,7685
DOLAR
1.045,66
%4,5658
EURO
1.097,88
%9,7876
ALTIN
1.157,42
%15,7418
BORSA
1.057,92
%5,792
DOLAR
1.072,01
%7,2013
EURO
1.854,83
%85,4829
ALTIN
1.737,37
%73,7372
BORSA
1.620,96
%62,0957
DOLAR
1.656,55
%65,655
EURO
BİST En Aktif Hisseler