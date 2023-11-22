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Arz riskleri azaldı: Fiyatlar geriledi

API'nın açıkladığı rakamlara göre ABD petrol stoklarında çok önemli bir artış olduğu kaydedilmesiyle petrol fiyatları geriledi.

Oluşturma Tarihi 22 Kasım 2023 16:18

Son Güncelleme Tarihi 22 Kasım 2023 16:18

Petrol fiyatları, piyasaların son dönemde yaşanan olayları yeniden fiyatlandırması geriledi.

İsrail ve Filistin arasındaki ateşkes ve API'nın dün gece açıkladığı rakamların ABD petrol stoklarında çok önemli bir artış olduğunu ortaya koymasının ardından petrol fiyatları düştü.

Fiyatların gerilemesinde dün açıklanan FOMC tutanakları sonrası ABD dolarının güçlenmesi de etkili oldu. FOMC'nin üyelerinin yakın zamanda faiz oranlarını değiştirmeme konusunda hemfikir olması piyasaları biraz ürküttü.

ICE'de Brent petrolü 2,28 dolar düşüşle 80,17 dolardan işlem görüyor.

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