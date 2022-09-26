Montel-Foreks'in haberine göre, API 2 Ekim vadeli kömür kontratı bugün en son Cuma günkü kapanışına göre 17,00 USD azalışla 280,00 USD/ton seviyesinden işlem gördü.

Avrupalı merkezli bir kömür analisti, "Şu anda bazı karışık etkenler var. Sıkı Avrupa elektrik piyasası, kömür yakımını ve aynı zamanda deniz yoluyla taşınan kömür ithalatını destekliyor ve bu nedenle kömür için güçlü bir kârlılığa sahibiz" ifadelerini kullanıyor.

Avustralya ve Endonezya gibi önemli üreticiler için yağışları artırabilecek olan La Niña hava durumu modeline dikkat çeken analist, Avrupa'nın hem kömür hem de gaz için Asya'dan gelen rekabetle karşı karşıya kalması nedeniyle bu kış arz tarafında aksaklık yaşama ihtimali olduğunu söylüyor.

Diğer analistler ise Rus akışlarının hala düşük seviyelerde olduğunu ve Pasifik Havzası'nda bu kış LNG'ye yönelik artması beklenen talep nedeniyle LNG kargolarının Avrupa'dan uzaklaşmasının da doğal gaz fiyatlarını destekleyen bir faktör olarak öne çıktığını belirtiyor.

Rusya menşeli kömüre uygulanan AB yaptırımlarına dikkat çeken analist, "Bu uygulamalar, Avrupa'ya iletilmesi gereken hacimlerin Türkiye, Çin, Hindistan ve diğer gelişmekte olan ülkelere akmasına izin verirken, Kolombiya, ABD ve Güney Afrika'dan Avrupa'ya teslim edilmek üzere yola çıkan kargolarda da artışa yol açabilir" yorumunu yapıyor.

*La Niña, daha geniş El Niño-Güney Salınımı iklim modelinin bir parçası olarak El Niño'nun daha soğuk karşılığı olan okyanus ve atmosferik bir fenomendir.