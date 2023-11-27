Avrupa'da buğday fiyatı son 2 yılın en düşük sevinesine indi

Avrupa'da buğday fiyatı Karadeniz orjinli buğdayda yaşanan güçlü rekabetin etkisiyle 2 yılın en düşük seviyesine inerek Euronext'te Aralık teslimi buğday fiyatı Cuma günü yüzde 1,46 düşüşle 218,75 euro/ton seviyesinden kapandı. Bu, 20 Aralık 2021'den bu yana görülen en düşük kapanış oldu.

Rusya'nın Aralık için Karadeniz buğdayında fiyat, yüzde 11,5 protein içeren buğday için ton başına 230 dolar/FOB olurken, yüzde 12,5 protein içeren buğday için de 235 dolar/FOB seviyesinde gerçekleşti.