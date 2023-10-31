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Avrupa'nın LNG kapasite artışı talebi geride bırakıyor

Avrupa'da sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının yatay seyretmesine ve talepteki düşüşe rağmen, LNG altyapı kapasitesinin talebin oldukça üzerinde arttığı tespit edildi.

Oluşturma Tarihi 31 Ekim 2023 09:12

Son Güncelleme Tarihi 31 Ekim 2023 09:12

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA), tarafından yayımlanan Avrupa LNG Kapasitesi Takipçisi verilerine göre, Avrupa'nın LNG kapasitesi 2022'nin başından beri 36,5 milyar metreküp arttı.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde Avrupa'nın LNG ithalatı 2021'in aynı dönemine göre yüzde 62 artarken, LNG ithalatı bu yılın aynı döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla neredeyse yatay seyretti.

Avrupa'daki LNG terminallerinin kullanım oranı ocak-eylül döneminde ortalama yüzde 58 olarak gerçekleşti.

Avrupa bu yıl altı yeni LNG terminalinin yanı sıra daha önce yedekte bekletilen bir terminal ve yeni bir yüzer depolama yeniden gazlaştırma ünitesi (FSRU) ekledi ancak LNG ithalatı durağanlaştı ve gaz tüketimi düşmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ve İngiltere, eylül itibarıyla toplam 125 milyar metreküp LNG ithal etti.

Sadece AB, ocak-temmuz döneminde LNG ithalatı için 41 milyar avro harcarken, ithalatın en büyük kısmı 17,2 milyar avroyla ABD, 5,5 milyar avroyla Rusya ve 5,4 milyar avroyla Katar'dan yapıldı.

Avrupa'nın ocak-eylül döneminde Rusya'dan LNG ithalatı 2022'nin aynı dönemine göre sabit kaldı. Öte yandan, ülke bazında İspanya ve Belçika'nın bu yıl Rusya'dan LNG ithalatı geçen yıla göre yüzde 50 artış gösterdi.

KAPASİTE 2030'DA TALEBİN ÜZERİNDE KALACAK

Avrupa'da LNG ithalat kapasitesinin 2030'da 2021'deki seviyesine göre 143 milyar metreküp artışla 406 milyar metreküpe ulaşacağı öngörülüyor.

Kıtanın gaz talebini azaltma politikalarını sürdürmesiyle, gaz tüketiminin ise yaklaşık 400 milyar metreküpe düşeceği tahmin ediliyor.

IEEFA Enerji Analisti Ana Maria Jaller-Makarewicz, verilere ilişkin değerlendirmesinde, gaz talebindeki düşüşün Avrupa'nın enerji güvenliği hedeflerine ulaşmak için daha fazla LNG altyapısına ihtiyaç duyduğu söylemine meydan okuduğunu belirterek, "Veriler, bu kapasite artışına ihtiyacımız olmadığını gösteriyor. Gaz tüketimini azaltmaya yönelik önemli ilerlemelere rağmen, Avrupa'daki ülkeler Rusya'dan boru hattıyla taşınan gaza olan bağımlılığını, kıtayı oynak fiyatlara daha fazla maruz bırakan yedek bir LNG sistemiyle değiştirme riskiyle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

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